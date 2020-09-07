Mardin'de feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Traktör ve kamyonun karıştığı feci kaza akşam saatlerinde Mardin Midyat'ta meydana geldi.

Mardin Midyat arası karayolunda seyir halinde olan bir kamyon ile aynı yönde gitmekte olan traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ve kamyon karayolundan çıkarak savruldu.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine polis , sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan 5 kişinin olay yerinde can verdiğini 2 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Kaza'da yaralanan vatandaşlar olay yerinde ilk yapılan müdahaleden sonra devlet hastanesine kaldırıldı hayatını kaybeden kişilerin ise cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.