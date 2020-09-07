Mardin'de feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Traktör ve kamyonun karıştığı feci kaza akşam saatlerinde Mardin Midyat'ta meydana geldi.
Mardin Midyat arası karayolunda seyir halinde olan bir kamyon ile aynı yönde gitmekte olan traktör çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ve kamyon karayolundan çıkarak savruldu.
5 KİŞİ CAN VERDİ
Kaza'da yaralanan vatandaşlar olay yerinde ilk yapılan müdahaleden sonra devlet hastanesine kaldırıldı hayatını kaybeden kişilerin ise cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.
Son Güncelleme: 07.09.2020 22:00