İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Mardin'de feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Akşam saatlerinde Mardin Midyat'ta meydana gelen traktör ve kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 22:00
Mardin'de feci trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Takip Et:

Traktör ve kamyonun karıştığı feci kaza akşam saatlerinde Mardin Midyat'ta meydana geldi.

Mardin Midyat arası karayolunda seyir halinde olan bir kamyon ile aynı yönde gitmekte olan traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ve kamyon karayolundan çıkarak savruldu. 

5 KİŞİ CAN VERDİ


Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine polis , sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan 5 kişinin olay yerinde can verdiğini 2 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Kaza'da yaralanan vatandaşlar olay yerinde ilk yapılan müdahaleden sonra devlet hastanesine kaldırıldı hayatını kaybeden kişilerin ise cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.

 

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 22:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mardin Trafik KazasıMidyatTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka sayısında ki artış korkutuyor! Bugün hastalığa yakalanan kişi sayısı bin 703 oldu
Vaka sayısında ki artış korkutuyor! Bugün hastalığa yakalanan kişi sayısı bin 703 oldu
Ankara'da bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın aracından 4.5 milyon TL çalıp kaçtı
Ankara'da bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın aracından 4.5 milyon TL çalıp kaçtı
Konya'da iyileştirme çalışması yapılan duvar yıkıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'da iyileştirme çalışması yapılan duvar yıkıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı
Bakan Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
Bakan Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
Akılamaz olay! Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu
Akılamaz olay! Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu

Popüler Haberler

Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2020 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalı?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2020 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Sağlık Bakanlığı 12 bin yeni personel alımı yarın sona eriyor
2020 Ramazan ayı naşlangıç mesajları - En Güzel resimli sözler, ayet ve hadisli sms mesajları
Askerlik süresi uzatılacak mı? Sosyal medyada gündem!
Banka kredi başvurusu neden onaylanmaz?
Babil dizisi yönetmeni ve senaristi kimdir?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2020
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
SGK’dan Çift Maaş alabilmek için neler yapmak gerekir?
7 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 7 Eylül 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.