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Mardin'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda birçok konuya değinilirken korona-virüs tedbirleri kapsamında salgın yayılımını önlemek amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların saat 10:00--20:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:41
Mardin'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
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Son zamanlardaki vaka artışları sebebiyle tüm yurt genelinde ve İl bazında bazı valilikler tarafından yeni tedbir kararları alındı. Bu kararlar kapsamında Mardin Valiliği tarafından alınan kararlar bünyesinde 65 yaş üstü vatandaşların saat 10:00 ile 20:00 haricinde sokak ve caddelere çıkmaları yasaklandı. Ayrıca toplu taşıma araçlarını sadece 10:00 ile 17:00 saatleri arasında kullanabilecek ve semt ve caddelerde kurulan pazarlara ise 17:00 den sonra girmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

 


Alınan kararlar  valilik tarafından yazılı bir şekilde açıklamalar yapıldı.Aynı Tedbirler Gaziantep Valiliği tarafından da alınarak Gaziantep'te sabah ve akşam saatleri arasında iş yoğunluğunun olduğu saatlerde  65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanmaları kıstlandı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 00:41
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Anahtar Kelimeler:
MardinGaziantepKorona-virüs Tedbirleri
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