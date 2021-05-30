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Mansur Yavaş’ın destekleri devam ediyor: KPSS ücretlerini ödeyecek

Koronavirüs salgını döneminde yaptığı desteklerle adından sıkça söz ettiren Mansur Yavaş, bir yardımı daha Ankara halkına sunuyor. Yavaş, yaptığı açıklamayla sosyal yardım desteği alan vatandaşların KPSS ücretlerini karşılayacaklarını belirtti. İşte detaylar...

30 Mayıs 2021 Pazar 20:35
Mansur Yavaş’ın destekleri devam ediyor: KPSS ücretlerini ödeyecek
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Koronavirüs salgının başından itibaren Ankara halkına yaptığı desteklerle gündeme gelen Mansur Yavaş, bir kez daha gündeme oturdu. Binlerce aileye sosyal yardım desteği sunan Yavaş, bu kez bu ailelerin KPSS ücretlerini ödeyeceklerini açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sosyal yardım desteği alan vatandaşların ve bu kişilerin ailelerinin, KPSS ücretlerini karşılaşayacaklarını belirtti. Yavaş, 9 Haziran tarihine kadar başvuru yapan vatandaşların bu destekten yararlanabileceğini belirtirken, sadece sosyal yardım desteği alan ailelerin bu destekten faydalanabileceğini duyurdu. Bu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşların, “forms.ankara.bel.tr/kpss2021” adresine girerek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Mansur YavaşMansur Yavaş Kpss ücretleri
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