Mansur Yavaş’ın destekleri devam ediyor: KPSS ücretlerini ödeyecek

Koronavirüs salgının başından itibaren Ankara halkına yaptığı desteklerle gündeme gelen, bir kez daha gündeme oturdu. Binlerce aileye sosyal yardım desteği sunan Yavaş, bu kez bu ailelerin KPSS ücretlerini ödeyeceklerini açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sosyal yardım desteği alan vatandaşların ve bu kişilerin ailelerinin, KPSS ücretlerini karşılaşayacaklarını belirtti. Yavaş, 9 Haziran tarihine kadar başvuru yapan vatandaşların bu destekten yararlanabileceğini belirtirken, sadece sosyal yardım desteği alan ailelerin bu destekten faydalanabileceğini duyurdu. Bu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşların, “forms.ankara.bel.tr/kpss2021” adresine girerek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.