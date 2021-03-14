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Mansur Yavaş, pqueen Twitch yayını ne zaman, saat kaçta olacak? Mansur Yavaş, Pelin Baynazoğlu pqueen Twitch yayını nasıl izlenir?

Geçtiğimiz aylarda Pqueen ile yayın yapmak istediğini söyleyen Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün twitter üzerinden yayınladığı "Selam Chat" adlı video ile Twitch izleyicilerine seslendi. Mansur Yavaş, Pqueen'in Twitch yayını konuğu olacak.

14 Mart 2021 Pazar 21:33
Mansur Yavaş, pqueen Twitch yayını ne zaman, saat kaçta olacak? Mansur Yavaş, Pelin Baynazoğlu pqueen Twitch yayını nasıl izlenir?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pelin "pqueen" Baynazoğlu!nun Twitch yayınına konuk olacak. Daha önce de Twitch hesabı bulunan Mansur Yavaş, Twitter üzerinden Twitch izleyicileri için video yayınladı.

Pelin Baynazoğlu "pqueen" adlı yayıncı ismiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı konuk edecek. Twitch yayını üzerinden gerçekleştirilecek yayınının tarihi 17 Mart Çarşmab günü saat 20.00'da olacak.

Pqueen "Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum 17 Mart 2021 çarşamba günü saat 20.00'da Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş."

Mansur Yavaş Twitch yayınında

Mansur yavaş daha önce de Twicth hesabı ile gündeme gelmişti. Yavaş, Türkiye'nin en fazla izlenen yayınıcılarından Peli Baynazoğluénun "pqueen" özel yayında konuk olacak. Yavaş twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu haberi paylaşmtakn guru duyduğunu belirtti.

Mansu Yavaş bu paylaşımla twitch izleicilerini selamladı. Hazırlanmış Mansur Yavaş vdeosunda izleyicilere seslenirken kült filmlerden de kesitlere yer verildi. Ünlü Twitch yayıcıları Kemalcan "KendineMüzisyen" Parlak ve Ferit "wtcnN Karakaya'nın da yayınlarından kesitler videoda yer aldı.

"Selam Chat" açıklamsı ile yayınlanan video 2 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı. Aynı zamanda Mansur Yavaş tarafından videoda BKM, Cem Yılmaz ve yayıncılara videodaki kesitler için teşekkür edildi.

Manşur Yavaş'ın Twtch hesbaında 82 bin takipçi bulunuyor.



Son Güncelleme: 14.03.2021 21:33
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Anahtar Kelimeler:
YayınTwitchMansur Yavaş
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