Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara ve şehit ailelerine müjdeyi verdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tam kapanmada muaf tutulan vatandaşlara Ramazan Bayramı süresince EGO toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyurdu.

Yavaş, açıklamasında, ramazan ayından sonra bayrama kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını belirtirken, bayramın dünya ve Türkiye'ye mutluluk, sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Yavaş açıklamasında, "Bayram süresince sokağa çıkma yasağından muafiyet olan vatandaşlarımız, EGO Genel Müdürlügü bünyesindeki hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Başkent 153 hattımız vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini çözüme kavuşturmak, ASKİ ve itfaiye ekiplerimizle ANFA güvenlik personelimiz ise olası sorunlara müdahale etmek üzere görevlerinin başında olacaktır." İfadelerini kullandı.

Ayrıca Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şehit ailelerinin, arefe ve bayramın birinci gününde mezarlık ziyaretlerini yapabileceklerini duyurdu.