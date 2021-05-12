Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara ve şehit ailelerine müjdeyi verdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tam kapanmada muaf tutulan vatandaşlara Ramazan Bayramı süresince EGO toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyurdu.
Yavaş, açıklamasında, ramazan ayından sonra bayrama kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını belirtirken, bayramın dünya ve Türkiye'ye mutluluk, sağlık getirmesi dileğinde bulundu.
Ayrıca Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şehit ailelerinin, arefe ve bayramın birinci gününde mezarlık ziyaretlerini yapabileceklerini duyurdu.
Şehit ailelerimize Arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabristan ziyaretleri izni verilmiştir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) Mayıs 11, 2021
Bu kapsamda evlerinden kabristanlara kendi imkanlarıyla gidemeyecek ailelerimizin ulaşımını sağlama kararı aldık.
Kıymetli şehit ailelerimiz Başkent 153'ten bize ulaşabilirler. pic.twitter.com/vSfkk1sKj2