İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde müstakil bir evde yaşayan aile kömür sobasından çıkan yangında yaralandı. Yangının ardından müstakil ev küle döndü.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:06
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi
Takip Et:

Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde Yüksel Bingül’e ait olan müstakil evde yangın çıktı. Saat 10:30 sularında meydana gelen yangının kömür sobasından çıktığı öğrenildi. Sobadan çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Yüksel Bingül, Fatma Bingül ve çocukları Halime ile Ahmet Fırat Bingül son anda evde dışarı çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de Bingül ailesini hastaneye sevk etti. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangının ardından ise müstakil ev küle döndü.



Son Güncelleme: 27.01.2021 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ManisaYangınMüstakil EvAlaşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan araç sulama kanalının duvarına çarptı
Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan araç sulama kanalının duvarına çarptı
Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı
Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı
Bursa'da taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı!
Bursa'da taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı!
Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinin mutfağında ölü bulundu!
Erzincan'da polis memuru ve öğretmen eşi evlerinin mutfağında ölü bulundu!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Popüler Haberler

Belediyelerden maddi yardım desteği! Başvuru nasıl yapılır?
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Kredi dosya masrafı nedir ve neden ödenir? Dosya masrafsız kredi veren bankalar
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
DGS Sınavı giriş yeri ve sınava giriş belgeleri açıklanıyor!
EBA 14-20 Aralık ders programı yayınlandı!
Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kimdir nereli kaç yaşında?
Kira sözleşmesi nasıl doldurulur? 2020 Kira sözleşmesi örneği ve dikkat edilmesi gerekenler
Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları
Çocuğum hangi okula kayıtlı? 2021 E-Okul adrese dayalı okulları sorgulama
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ülkemizde kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller ve yetiştirme şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.