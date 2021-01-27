Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde Yüksel Bingül’e ait olandeçıktı. Saat 10:30 sularında meydana gelen yangının kömür sobasından çıktığı öğrenildi. Sobadan çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Yüksel Bingül, Fatma Bingül ve çocukları Halime ile Ahmet Fırat Bingül son anda evde dışarı çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de Bingül ailesini hastaneye sevk etti. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangının ardından ise müstakil ev küle döndü.