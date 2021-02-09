Manisa'daki fırtınada arabanın üstüne ağaç düştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde etkisini gösteren fırtına, Türkiye’nin diğer şehirlerinde de etkili oldu. Kuvvetli fırtınadan ötürü bir ağaç kırıldı ve altında bulunan arabanın üzerine düştü. Turgutlu’nun birçok bölgesinde ağaçlar, şiddetli fırtınaya dayanamayıp yıkıldı.

Cumhuriyet Mahallesindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgar sebebiyle kırıldı. 46 SB 900 plakalı aracım tam üstüne düşen ağaç, maddi hasara sebep oldu. Yıkılan ağaçlardan ötürü yoğun bir şekilde çalışan polis ve itfaiye ekipleri, yine olayın yaşandığı yere geldi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın üzerindeki ağaç kaldırıldı.

