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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!

Manisa'da alınan bilgiler sonrasında bir adrese yasadışı kenevir yetiştirme nedeni ile operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken bilgiler toplanarak konunun soruşturulacağı belirtildi.

04 Eylül 2020 Cuma 18:21
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri günlerdir takip ettikleri uyuşturucu satıcısı için operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrasında 23 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.


Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli köyünde geçtiğimiz günler alınan istihbarat sonrasında izleme başladı. Bir kişinin uyuşturucu sattığı ve yüklü miktarda uyuşturucu sahibi olduğu bilgisi sonrasında harekete geçen polis ekipleri yasadışı kenevir üretimi yapan kişinin adresine baskın yaptı. Baskın sonucunda 23 kök kenevir ele geçirilirken yetiştirdiği belirlenen İ.S isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama neticesinde İ.S isimli şahsın mahkemece tutuklandığı belirtildi.



Son Güncelleme: 04.09.2020 18:21
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Anahtar Kelimeler:
ManisaUyuşturucu Operasyonu
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