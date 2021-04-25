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Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda bir araç refüje çarparken 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

25 Nisan 2021 Pazar 22:31
Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
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Manisa’da yaşanan trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı açıklandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonucunda vatandaşlar araçta sıkışırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kaza, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. Yusuf G. Hakimiyetinde ki 10 BK 260 plakalı araç ile Ayhan K. Hakimiyetinde ki 45 M 8135 plakalı araç kavşak girişinde birbirine girdi. Çarpışma etkisiyle refüje çıkan araçlardan sürücüler Yusuf G. Ve Ayhan K. Araçlarında sıkıştı. Araçlarda Şöhret K. Ve 1 yaşında ki oğlu Ramazan K.’da yaralanandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bölgede araçlarında sıkışan vatandaşlar kurtarılırken yaralılar olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Açıklamalar sonrasında araçta sıkışarak yaralanan Şöhret K. Ve bebeğin durumları ağır olarak belirtilirken baba ve oğlu Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedai altına alındı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:31
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ManisaTrafik Kazası2 AraçRefüj2 Ağır4 Yaralı
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