Manisa'da tedirgin eden olay... Fay hattında dev yarıklar oluştu!

Manisa’nın Sarıgöl'de geçen haftalarda yağan yoğun yağış nedeniyle şiddetli yağmur sele neden oldu. Manisa’da bulunan hareketli fay hattına giren binlerce metreküp sel suyu, fay hattının çökmesine ve üzerinde bulunan üzüm bağlarının bulunduğu bağ alanında büyük çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Yarıkların 3 metreyi aşması yerli halkı tedirgin etti.

Yağışların kısa sürmesi olası bir faciayı önlerken yarıkların daha da büyümesini engelledi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yağışların kısa sürmesi olası bir faciayı önlediğini eğer bir süre devam etseydi oluşabilecek yarıkların 100 metreyi geçebileceğini söyledi. Şuan oluşan yarıkları ölçtüklerini ve 3 metre yarık olduğunu aktardılar.

KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'

Üzüm bağı sahibi olan Mustafa Uçar, ilk yarık ve çukurların kendi bağında oluştuğunu söyledi. Bu çukurların ilk olmadığından bahsederken 8 yıl önce oluşan ilk çukurların toprak getirilerek kapatıldığını ama son yağışlarla birlikte açılan yarıkların olması ve bu yarıkların içlerinin suyla dolmasıyla yarıkların daha da açıldığını ifade ederken tedirgin olduklarını ve korku içerisinde yaşadıklarını yetkililerden bir yardım beklediklerini ekledi. "İçlerinde hep ova çöker mi diye tedirgin olduklarını söyledi.

'FAY HATTI YILDA ORTALAMA 10 SANTİMETRE HAREKET ETMEKTEDİR'

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa Sarıgöl fay hattının 1969 yılından beridir hareket halinde olduğunu ancak yıkıcı bir deprem üretmeden hareket halinde olduğunu ifade etti. Sarıgöl’de yağmurlar ile oluşan yarıkların fay hattı boyunca oluştuğunu söyledi.

Yarıkların oluştuğu fay 1969 yılından beri yıkıcı deprem üretmeden hareket etmekte olduğunu söyledi. Ortalama 10 santimetre hareket etmekte olduğunu ve gerçekleşen bu hareketler ile birlikte kuzey blok çökmekte güney blok ise yükselmekte.2010 yılında ise olası bir tehlikeye karşın fay hattı üzerinde bulunan 100 konut boşalttırıldı.

Yeraltı su seviyesinde belli bir düşüş yada yükseliş olduğunda yüzeylerde fay boyunca çökme ve göçmelerin oluşma olasılığı her zaman olacaktır .Bu yüzden gereken önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.