İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Manisa'da tedirgin eden olay... Fay hattında dev yarıklar oluştu!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 1 hafta önce yağan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, İlçede bulunan fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarının ortasında büyükçe yarık ve çukurların oluşmasına sebep oldu. İlçe halkı büyük tedirginlik yaşarken, önlem alınması için yetkililere seslendiler.

25 Ekim 2020 Pazar 11:58
Manisa'da tedirgin eden olay... Fay hattında dev yarıklar oluştu!
Takip Et:

Manisa’nın Sarıgöl'de geçen haftalarda yağan yoğun yağış nedeniyle şiddetli yağmur sele neden oldu. Manisa’da bulunan hareketli fay hattına giren binlerce metreküp sel suyu, fay hattının çökmesine ve üzerinde bulunan üzüm bağlarının bulunduğu bağ alanında büyük çukur ve yarıkların oluşmasına neden oldu. Yarıkların 3 metreyi aşması yerli halkı tedirgin etti.

Yağışların kısa sürmesi olası bir faciayı önlerken yarıkların daha da büyümesini engelledi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yağışların kısa sürmesi olası bir faciayı önlediğini eğer bir süre devam etseydi oluşabilecek yarıkların 100 metreyi geçebileceğini söyledi. Şuan oluşan yarıkları ölçtüklerini ve 3 metre yarık olduğunu aktardılar.

'

KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'

Üzüm bağı sahibi olan Mustafa Uçar, ilk yarık ve çukurların kendi bağında oluştuğunu söyledi. Bu çukurların ilk olmadığından bahsederken 8 yıl önce oluşan ilk çukurların toprak getirilerek kapatıldığını ama son yağışlarla birlikte açılan yarıkların olması ve bu yarıkların içlerinin suyla dolmasıyla yarıkların daha da açıldığını ifade ederken tedirgin olduklarını ve korku içerisinde yaşadıklarını yetkililerden bir yardım beklediklerini ekledi. "İçlerinde hep ova çöker mi diye tedirgin olduklarını söyledi.

'FAY HATTI YILDA ORTALAMA 10 SANTİMETRE HAREKET ETMEKTEDİR'


Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa Sarıgöl fay hattının 1969 yılından beridir hareket halinde olduğunu ancak yıkıcı bir deprem üretmeden hareket halinde olduğunu ifade etti. Sarıgöl’de yağmurlar ile oluşan yarıkların fay hattı boyunca oluştuğunu söyledi.

Yarıkların oluştuğu fay 1969 yılından beri yıkıcı deprem üretmeden hareket etmekte olduğunu söyledi. Ortalama 10 santimetre hareket etmekte olduğunu ve gerçekleşen bu hareketler ile birlikte kuzey blok çökmekte güney blok ise yükselmekte.2010 yılında ise olası bir tehlikeye karşın fay hattı üzerinde bulunan 100 konut boşalttırıldı. 

Yeraltı su seviyesinde belli bir düşüş yada yükseliş olduğunda yüzeylerde fay boyunca çökme ve göçmelerin oluşma olasılığı her zaman olacaktır .Bu yüzden gereken önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. 



Son Güncelleme: 25.10.2020 11:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fay HattıEgeManisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon
Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek
Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı
Bakan Koca 23 ekim vaka saylarını duyurdu! Son 24 saatte ki vaka sayısı 2165
Bakan Koca 23 ekim vaka saylarını duyurdu! Son 24 saatte ki vaka sayısı 2165

Popüler Haberler

Kimlik kayboldu ne yapmalıyım? Kimlik kaybolduğunda yapılacak işlemler 2020
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
Khabib Gaethje maçını kim kazandı? Khabib Gaethje UFC maçı S Sport Plus maç özeti
Halkbank 100 Bin TL emekli kredi şartları
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı!
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2020
Çalışan kadınların doğum izin hakları nelerdir? Doğum parası ve annelik parasından nasıl yararlanılabilir?
Alev Alev 1.bölüm tanıtım fragmanı
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2020
30.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2020
Koçova neresidir? Koçovalı soyadı nerden geliyor, ne demek?
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 25 - 26 Ocak 2020 İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
Zatürre aşısı nedir? Zatürre aşısı ne zaman ve kimlere yapılabilir?
Günlük burç yorumları 4 Eylül 2019 Çarşamba - Gündelik yaşantınız hakkında burcunuz neler söylüyor?
Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? Trt Şampiyon dizisi yayın tarihi belli oldu!
Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ doğum tarihi
Dolgu işlemlerinin ardından dolgulu dişin ağrıma nedenleri nedir?
İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?
Doğum yapan anneye devletten yapılan para yardımları 2020
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.