Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa’da cami lojmanında soba patlaması sonucu yangın çıktı. İnşaat halinde olan caminin lojmanında kalan işçiler Yüksel B., Atilla A. Ve Erdoğan Y., hava soğuk olduğu ve acıktıkları için sobayı yakmaya çalıştılar. Ateşin yakılmaya çalışıldığı sırada patlama gerçekleşti. Sobanın neden patladığı belirlenemedi. Etrafı bir anda alevler sardı. Alevleri görenler hemen 112’ye haber verdi. Yangının çıktığı tek katlı lojmana, çevredekiler girdi. Atilla A. ve Erdoğan Y., yaralı bir şekilde kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanının çıktığı lojmana gelerek yangını söndürdü. Dumana maruz kalan Yüksel B.’nin lojmanın içerisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Atilla A. ve Erdoğan Y.’nin ilk müdahalesi orada yapıldı. Dumana maruz kalmış olan ikili, hastaneye götürüldü. İki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı söylendi.

Patlamanın yaşandığı yerin tavanı ve içerisindeki eşyaların tümü yanarak yok oldu. Polis ekipleri, olayla olayla ilgili soruşturma başlattı.

