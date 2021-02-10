İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa'da soba patladı. Patlayan soba sonucunda yangın çıkan lojmanda 1 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 04:47
Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Takip Et:

Manisa’da cami lojmanında soba patlaması sonucu yangın çıktı. İnşaat halinde olan caminin lojmanında kalan işçiler Yüksel B., Atilla A. Ve Erdoğan Y., hava soğuk olduğu ve acıktıkları için sobayı yakmaya çalıştılar. Ateşin yakılmaya çalışıldığı sırada patlama gerçekleşti. Sobanın neden patladığı belirlenemedi. Etrafı bir anda alevler sardı. Alevleri görenler hemen 112’ye haber verdi. Yangının çıktığı tek katlı lojmana, çevredekiler girdi. Atilla A. ve Erdoğan Y., yaralı bir şekilde kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanının çıktığı lojmana gelerek yangını söndürdü. Dumana maruz kalan Yüksel B.’nin lojmanın içerisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Atilla A. ve Erdoğan Y.’nin ilk müdahalesi orada yapıldı. Dumana maruz kalmış olan ikili, hastaneye götürüldü. İki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı söylendi.

Patlamanın yaşandığı yerin tavanı ve içerisindeki eşyaların tümü yanarak yok oldu. Polis ekipleri, olayla olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 04:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ManisaSoba1 ölü2 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da mutasyonlu virüs tespit edildi: Bostandere Mahallesi'si 6 gün karantinada olacak
Konya'da mutasyonlu virüs tespit edildi: Bostandere Mahallesi'si 6 gün karantinada olacak
Ankara'da atış kağıt aracı ve otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Ankara'da atış kağıt aracı ve otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli'ne şiddetli fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli'ne şiddetli fırtına uyarısı!
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Okullar Ne Zaman Kapanacak? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı?
S-400’lerin Türkiye’ye Katkısı Olacak Mı? S-400'ün ne farkı var? Amerika Türkiye'ye ne gibi yaptırımlar uygulayabilir?
Özel okullarda taksit ödemesi ücret iadesi olacak mı?
Günlük Burç Yorumları 17 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Kadir Gecesi Mesajları - 2019 En Güzel ve Özel Mübarek Resimli Kadir Gecesi Kutlama Mesajları
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.