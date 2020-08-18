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Manisa'da korkunç olay! Eski eşini ve ev sahibini vahşice öldürdü

Kan donduran olay Manisa Salihli'de öğleden sonra yaşandı.Hulusi Ç. isimli vatandaş eski eşini ve ev sahibine kurşun yağdırarak öldürdü.

18 Ağustos 2020 Salı 01:07
Manisa'da korkunç olay! Eski eşini ve ev sahibini vahşice öldürdü
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2 kişinin vahşice öldürüldüğü olay Manisa Salihli'de yaşandı.

Öğlen saatlerinde Hulusi Ç. isimli çiftçilik yapan vatandaş eski eşi Şahime E.'nin evine konuşmak için gitti. Çift arasında bir sonra sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan Hulusi Ç. tüfeğini çıkardı ve talihsiz kadının üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra olay yerinden ayrılan zanlı kısa bir süre sonra sokakta ev sahibi ile karşılaştı ve ev sahibi Tunay A.'yı da tüfekle vurarak kayıplara karıştı.


Mahallenin olayı görmesi ve güvenlik ekiplerini aramasıyla birlikte kısa süre içinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay mahaline gelen 112 acil ekipleri yaptıkları ilk incelemede Şahime E. ve ev sahibi Tunay A..'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerden sonra cinayete kurban giden 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

2 kişiyi vahşice öldüren ve kayıplara karışan zanlının yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 01:07
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli Cinayet
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