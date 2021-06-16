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Manisa’da komşu faciası! Önce komşusunu öldürdü sonra intihar etti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan bir kişi tartıştığı komşusunu evinin önünde tüfekle öldürdü. Dehşet saçan komşu komşusunu öldürdükten sonra intihar etti. Ayrıntılar haberimizde

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:50
Manisa’da komşu faciası! Önce komşusunu öldürdü sonra intihar etti
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Son dakika haberine göre Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Bey Akkor (56) ve komşusu Kader Oktay (52) tartışmaya başladı.

Eskiden de husumetlerini bulunan komşulardan Akkor, evinden aldığı tüfek ile Oktay’ı hedef aldı.

Göğsüne ve bacağına isabet eden saçmalar Oktay’ı kanlar içerisinde bırakırken olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekipleri geldi. Önceden de kavgalı olduğu öğrenilen komşular Cumhuriyet Mahallesi’nde sürekli gerginlik yaratırken diğer mahalle sakinleri bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. 56 yaşındaki Akkor’un sağlık problemleri odluğu öğrenilirken daha sonradan kendi canına kast etmesi polis ekiplerini düşündürdü. Sarıgöl bu sabah 2 cinayet haberi ile uyanırken orada yaşayan vatandaşlar tedirgin durumda.

52 yaşındaki Oktay’ı vuran komşu daha sonra tüfek ile kendi göğsüne ateş etti.

Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan komşuların ikisi de hayatını kaybetti. Bir kişinin öldüğü diğerinin ise intihar ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 10:50
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Manisa Komşu CinayetiSarıgöl Komşu CinayetiManisa Sarıgöl Intihar
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