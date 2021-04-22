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Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı

Kamyonet tıra çarptı! Manisa’da gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 01:09
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
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Manisa’nın Kula ilçesinde saat 22.00 sularında bir kamyonet, tır ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu kamyonetin sürücüsü kamyonet içerisinde sıkışıp kaldı. Çevredekileri panik eden kaza sonrası sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtarabilmek adına itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Kamyonetin sürücüsü kaza sonucu ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Meydana gelen kaza üzerine ise soruşturma başlatıldı. Kaza sonucu yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmamakta.




Son Güncelleme: 22.04.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKulaKazaKamyonet Ile Tır çarpıştı
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