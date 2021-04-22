Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı

’nınilçesinde saat 22.00 sularında bir kamyonet, tır ile çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu kamyonetin sürücüsü kamyonet içerisinde sıkışıp kaldı. Çevredekileri panik edensonrası sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtarabilmek adına itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Kamyonetin sürücüsü kaza sonucu ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Meydana gelen kaza üzerine ise soruşturma başlatıldı. Kaza sonucu yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmamakta.