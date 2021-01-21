Manisa'da kaçak define aramasında patlama meydana geldi

Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda 51 yaşındaki Melih D. ile ağabeyi 53 yaşındaki Lokman D. define ararken yaptığı kazıda patlama yaşandı. Melih D. patlamada ağır şekilde yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazıda patlayıcı kullandılar
Define kazısında kayaları parçalamak için potasyum nitrat kullanıldığı ve bu patlayıcıların bir anda infilak etmesi sonucunda patlama yaşandığı öğrenildi.
12 patlayıcı fünye ile patlatıldı
Son Güncelleme: 21.01.2021 17:01