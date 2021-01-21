Manisa'da kaçak define aramasında patlama meydana geldi

Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda 51 yaşındaki Melih D. ile ağabeyi 53 yaşındaki Lokman D. define ararken yaptığı kazıda patlama yaşandı. Melih D. patlamada ağır şekilde yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazıda patlayıcı kullandılar

Define kazısında kayaları parçalamak için potasyum nitrat kullanıldığı ve bu patlayıcıların bir anda infilak etmesi sonucunda patlama yaşandığı öğrenildi.

12 patlayıcı fünye ile patlatıldı

Kaçak kazı yapılan arazide patlamaya hazır 12 tane daha patlayıcı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinden gelen bir bomba imha uzmanı patlayıcıları fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.