Manisa'da iki araç birbirine girdi: 5 yaralı

Manisa’da yaşanan trafik kazasında 2 otomobil birbirine girdi. Kaza sonucunda 5 kişi yaralanırken yaralanan vatandaşların ikisinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İzmir – Ankara yolu üzerinde gerçekleşen kazada Gökhan Özduman’ın kontrolünde ki otomobil kavşaktan dönmeye çalışan Nevzat Güven hakimiyetinde ki araca çarptı.

Kaza sonucunda iki araçta savrulurken araçlardan birisi takla attı. Olay yerinde ki vatandaşlar ihbarda bulunurken polis ve 112 acil ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza sonucunda 5 kişinin yaralandığı açıklanırken yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.