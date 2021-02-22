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Manisa’da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da aralarında öncesinde husumet olan 2 grup karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya döndü. Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi tüfekle vuruldu. Vurulan kardeşlerden biri yaralı olarak kurtulurken diğeri hayatını kaybetti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 02:36
Manisa’da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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Manisa Kırkağaç’ta aralarında daha öncesinde husumet bulunan 2 grup karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.Ü ve Öner Ü., pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vuruldular. Vurulan iki kardeş kanlar içinde yere düştü. Şüpheliler N.Ş. ve O.Ş. hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans geldi. Yaralı kardeşlerin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Öner Ü. Bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Kardeş C.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karıştıkları düşünülen N.Ş, O.Ş., L.Ş. ve S.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kavgada kullanılan tüfeğe ve tabancaya el koyuldu. Sorguların ardından L.Ş. ve S.Ş. serbest bırakıldı. O.Ş. ve N.Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Son Güncelleme: 22.02.2021 02:36
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKırkağaçKavgaHusumet
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