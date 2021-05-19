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Manisa'da eşine şiddet uygulayan şahıs polislere de satırla saldırdı

Manisa'da eşinden şiddet gören bir kadın, acil yardım sağlayan KADES hattına ihbarda bulundu. Olay yerinde gelen polis ekiplerine satır ile saldıran kişi etkisiz hale getirilerek emniyete götürüldü.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:05
Manisa'da eşine şiddet uygulayan şahıs polislere de satırla saldırdı
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Manisa’ya bağlı Şehzadeler ilçesinde  Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasına yapılan ihbar üzerine polis ihbar yapılan eve ulaştı. Eşi tarafından şiddet gören bir kadının KADES’e ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Olay Manisa Şehzedeler’e bağlı Akpınar Mahallesi’nde yaşandı. 37 yaşındaki eşi B.S’den şiddet gören Suriye uyruklu bir kadın KADES hattına ihbarda bulundu. İhbarı alan ve olay yerine giden polis ekipleri kadının ailesi ve B.S arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalıştı. Bu esnada polise satırla saldıran şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bacağından vurulan adam, Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan B.S polis tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
ManisaKades
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