Manisa'da eşine şiddet uygulayan şahıs polislere de satırla saldırdı

Manisa’ya bağlı Şehzadeler ilçesinde Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasına yapılan ihbar üzerine polis ihbar yapılan eve ulaştı. Eşi tarafından şiddet gören bir kadının KADES’e ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Olay Manisa Şehzedeler’e bağlı Akpınar Mahallesi’nde yaşandı. 37 yaşındaki eşi B.S’den şiddet gören Suriye uyruklu bir kadın KADES hattına ihbarda bulundu. İhbarı alan ve olay yerine giden polis ekipleri kadının ailesi ve B.S arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalıştı. Bu esnada polise satırla saldıran şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bacağından vurulan adam, Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan B.S polis tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.