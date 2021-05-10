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Manisa’da cami hoparlöründen akıl almaz duyuru! “Oruç tutmayanın başı ağrısın”

Son dakika haberine göre Manisa’da bir caminin hoparlöründen vatandaşlara akıl almaz bir uyarı yapıldı. “Oruç tutmayanın başı ağrısın” diyerek beddua edilen cami hoparlörü Manisa Milletvekili ve Müftülüğünü harekete geçirdi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:56
Manisa’da cami hoparlöründen akıl almaz duyuru! “Oruç tutmayanın başı ağrısın”
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Edinilen bilgilere göre Manisa Merkez’de bulunan Mesir Camii’nde oruç tutmayanlar için akıl almaz bir duyuru yapıldı. 25. ve 26. dönem CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, skandal olayı Twitter hesabından duyurdu “Oruç tutmayanın başı ağrısın” diyerek beddua eden kişi yurttaşlar tarafından şikâyet edilirken Milletvekili Tur Yıldız Biçer, şikâyeti Manisa Müftülüğüne paylaştığını söyledi. Kendisinin de konu hakkında soruşturma başlattığını söyleyen Biçer, sonucu yine resmi twitter hesabından paylaşacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 10.05.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
ManisaBedduaOruçMesir Camii
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