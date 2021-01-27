Manisa’da Bir Mahalleye Koronavirüs Karantinası! Çok Sayıda Temaslı Var!

Manisa ilinin Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi, koronavirüs temaslıları yüzünden karantina altına alındı. Koronavirüs riskinin yüksek olmasında dolayı ekipler mahalleyi karantina altına aldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde görülen koronavirüs vakalarının olmasıyla beraber b0irçok kişinin temaslı olmalarından dolayı bütün mahalle karantina altına alındı.

Akhisar Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamalarda, Arabacıbozköy Mahallesinde çok sayıda kişinin temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek maksadıyla alınan karantina kararı, 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den başladığı belirtildi. Temaslı olan kişilerin belirlenen karantina süreleri bitene kadar herkesin evinde olacağı bildirildi.