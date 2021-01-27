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Manisa'da bir mahalleye Koronavirüs karantinası! Çok sayıda temaslı var!

Manisa'da bir mahalle koronavirüs vakalarının artışa geçmesinden dolayı ve temaslı sayısının çok fazla olmasından dolayı koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Akhisar Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamalara göre 26.01.2021 tarihinden itibaren mahallenin belirlenen süreye kadar karantina altında kalacağı belirtildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Manisa'da bir mahalleye Koronavirüs karantinası! Çok sayıda temaslı var!
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Manisa’da Bir Mahalleye Koronavirüs Karantinası! Çok Sayıda Temaslı Var!

Manisa ilinin Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi, koronavirüs temaslıları yüzünden karantina altına alındı. Koronavirüs riskinin yüksek olmasında dolayı ekipler mahalleyi karantina altına aldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde görülen koronavirüs vakalarının olmasıyla beraber b0irçok kişinin temaslı olmalarından dolayı bütün mahalle karantina altına alındı.

Akhisar Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamalarda, Arabacıbozköy Mahallesinde çok sayıda kişinin temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek maksadıyla alınan karantina kararı, 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den başladığı belirtildi. Temaslı olan kişilerin belirlenen karantina süreleri bitene kadar herkesin evinde olacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:01
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Manisa Koronavirüs KarantinasıManisada Karantina
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