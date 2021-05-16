Manisa'da baraj duvarından tahliye havuzuna düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Manisa’ya bağlı Sarıgöl ilçesinde Afşar Barajı’na gezmeye giden iki çocuktan birisi dengesini kaybederek barajın tahliye havuzuna düştü. Çocuklardan diğeri ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Manisa’ya bağı Sarıgöl ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ve 14 yaşında Hüseyin Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Afşar Mahallesi’nde bulunan Afşar Barajı’na gitti. Baraj üzerinde bulunan eğilimli duvarda oturmak isteyen iki arkadaştan birisi dengesini yitirerek tahliye havuzuna düştü. Hüseyin Yılmaz ise duvar üzerinde bulunan otlara tutunarak düşmemeyi başardı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri eğimli duvar üzerinde mahsur kalan çocuğu kurtardı.

Tahliye havuzuna düşen ve kaybolan Mehmet Çömlekçi için arama başlatan kurtarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.