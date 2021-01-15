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Manisa'da açılışı yapılacak 4 enerji santralinde 1670 kişiye istihdam sağlanacak

Manisa'da yarın açılışı yapılacak dört enerji santralinde 1.670 kişi istihdam edilecek. Açılışa video konferansla Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak.

15 Ocak 2021 Cuma 18:50
Manisa'da açılışı yapılacak 4 enerji santralinde 1670 kişiye istihdam sağlanacak
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Manisa ilinin Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 16 Ocak cumartesi günü dört enerji santralinin açılışı yapılacak.1.670 kişinin istihdam edileceği santraller, 1 milyon 750 bin eve elektrik verecek.

Beş farklı yerde yapılması beklenen açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katılacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Soma ilçesinden açılışa katılacak.

Üç santral aynı anda açılacak

Soma ilçesinde açılışı yapılacak Kolin Termik Santrali’nde 1.500 kişinin istihdam edilmesi planlanırken santralin gücü 510 megawatt olacak.

Salihli ilçesinde açılışı yapılacak jeotermal santraller Salihli JES-2 ve Salihli JES-3’te yetmiş kişi istihdam edilmesi planlanıyor. Santralin gücüde 54.5 megawatt olacak.

Alaşehir ilçesinde açılacak ALA-2 jeotermal santralinin gücüyse 30 megawatt olurken yüz kişi istihdam edilecek.



Son Güncelleme: 15.01.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaAlaşehirSalihliRecep Tayyip ErdoğanFatih Dönmez
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