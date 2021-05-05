Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine bağlı Jandarma komutanlıkları tarafından, Ahmetli ilçesi Gökkaya-Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde gerçekleşen kaçak kazı soruşturması kapsamında, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli şahsa ait 9 ev, 4 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 4 adet dinamit lokumu, 2 adet detektör, 5 adet Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, 11 adet Doğu Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet CD, 2 adet kamera kaseti, 10 adet GSM sim kartı, 1 adet akıllı kol saati, 3 adet USB bellek ve 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında adreslerinde yakalanan 8 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Tarihi eser kaçakçılığı olayına yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Manisa'da 5 ilçeede düzenlenen tarihi eser operasyonları kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı!
Manisa ilinin Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak kazı olayının soruşturmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen baskınlar sonucunda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken ikametlerinde yakalanan 8 şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:07
Son Güncelleme: 05.05.2021 18:07