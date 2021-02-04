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Manisa'da 4 gencin neden öldüğü ortaya çıktı mı?? Manisalı Serkan Zangal, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Ümit Zangal intihar mı etti, öldürüldü mü, neden öldü?

Manisa’da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni merak ediliyor. Vatandaş, Manisalı 4 arkadaş intihar mı etti yoksa öldürüldü mü merak ediyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:44
Manisa'da 4 gencin neden öldüğü ortaya çıktı mı?? Manisalı Serkan Zangal, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Ümit Zangal intihar mı etti, öldürüldü mü, neden öldü?
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Geçtiğimiz günlerde Manisa’da meydana gelen olayda 4 genç ölü olarak bulunmuştu. Gençlerden 3’ü başlarından vurularak, 1’i de boynu kırılmış olarak ölü bulunmuştu. Olay infial yaratırken olayla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Manisalı 4 genç neden öldü?

                                                                           Muharrem Zengin

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’ndan beklenilen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı. Soruşturmayı yürüten başsavcılığın incelediği raporda, ilk öğrenilen bilgi doğrultusunda Ümit Zangal adlı gencin ölüm nedeninin uyuşturucu olduğu, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal adlı gençlerin ölüm nedenlerinin ise av tüfeği ile sırayla intihar etmeleri olduğu öğrenildi.

                                                                         Serkan Zangal

Olay, Ova yolu üzerinden traktörü ile geçen bir çiftçinin dikkati ile ortaya çıkmıştı. Çiftçinin dikkati sonucunda Ümit Zangal, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın isimli 4 gencin öldüğü ortaya çıktı.

                                                                         Neşet Dalgın

Yapılan inceleme sonrasında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesi için Ahmetli’ye gittikleri belirlendi. Edinilen bilgilerde asker evi kalabalık olduğu için orada kalmak istemeyen 4 gencin, geceyi bağ evinde geçirmeyi tercih ettikleri öğrenildi.

                                                                                      Ümit Zangal



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:44
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Anahtar Kelimeler:
Manisa4Gençölüm
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