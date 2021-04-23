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Manisa Büyükşehir Belediyesi sokakta çalışan çocukları unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokakta çalışarak geçimlerini sağlayan çocukları unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı çocuklara hediyeler dağıtarak gençlerin yanında olduğunu dile getirdi.

23 Nisan 2021 Cuma 14:28
Manisa Büyükşehir Belediyesi sokakta çalışan çocukları unutmadı
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Manisa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Manisa’nın yoğun olarak kullanıldığı cadde ve meydanlarda kâğıt toplayarak ayakkabı boyayarak çeşitli ürünler satarak geçimini sağlayan çocuklara hediyeler dağıttı. Sokakta çalışarak ailesine katkıda bulanan gençleri unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi; kırtasiye ürünleri, top ve Nutuk kitabı hediye ederek çocuklarının yanında oldu. Çalışmalara Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Müdürü Mustafa Duman bizzat katıldı.

Mustafa Duman çocuklar için yapılan uygulamalar için, çocukların ağır yüklerde çalışmalarını istemediklerini ve oyun oynayarak çocukluklarını yaşamalarını istediklerini dile getirdi. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları sokaklardan ve ağır iş koşullarından kurtarmak için çalışmalarımız devam edecek dedi.




Son Güncelleme: 23.04.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanManisa Büyükşehir Belediyesi
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