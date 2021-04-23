Manisa Büyükşehir Belediyesi sokakta çalışan çocukları unutmadı

Manisa Belediyesi,Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Manisa’nın yoğun olarak kullanıldığı cadde ve meydanlarda kâğıt toplayarak ayakkabı boyayarak çeşitli ürünler satarak geçimini sağlayan çocuklara hediyeler dağıttı. Sokakta çalışarak ailesine katkıda bulanan gençleri unutmayan; kırtasiye ürünleri, top ve Nutuk kitabı hediye ederek çocuklarının yanında oldu. Çalışmalara Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Müdürü Mustafa Duman bizzat katıldı.

Mustafa Duman çocuklar için yapılan uygulamalar için, çocukların ağır yüklerde çalışmalarını istemediklerini ve oyun oynayarak çocukluklarını yaşamalarını istediklerini dile getirdi. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları sokaklardan ve ağır iş koşullarından kurtarmak için çalışmalarımız devam edecek dedi.