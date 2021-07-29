Manavgat’taki yangının uygu görüntüleri yayınlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün başlayan orman yangını kısa süre içerisinde etkisini arttırdı. Can kaybı ve yaralıların olduğu yangın yerleşim yerlerine kadar uzanırken yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dün gece İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önal, yangınıngörüntülerini paylaştı. Uydu görüntülerine bakıldığında yangının ne denli büyük bir çapa sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Yangından yükselen duman nedeniyle dev bir bulut Akdeniz’e doğru uzanıyor.