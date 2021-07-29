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Manavgat’taki yangının uygu görüntüleri yayınlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın giderek büyüyor. Yerleşim yerlerine kadar uzanan yangın nedeniyle bölgede büyük hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, uydu görüntüleri yayınlandı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:21
Manavgat’taki yangının uygu görüntüleri yayınlandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün başlayan orman yangını kısa süre içerisinde etkisini arttırdı. Can kaybı ve yaralıların olduğu yangın yerleşim yerlerine kadar uzanırken yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dün gece İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önal, yangının uydu görüntülerini paylaştı. Uydu görüntülerine bakıldığında yangının ne denli büyük bir çapa sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Yangından yükselen duman nedeniyle dev bir bulut Akdeniz’e doğru uzanıyor.

 


Son Güncelleme: 29.07.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
YangınUyduManavgat
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