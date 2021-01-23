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Maltepe'de işyeri yangını! Yangının çıktığı işyeri kullanılamaz hale geldi!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın! İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir hurdacıda meydana gelen yangın kısa sürede etrafa yayıldı! Yangının çıktığı işyerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti! Yangının çıkma sebebinin henüz ne olduğu belirlenmedi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:56
Maltepe'de işyeri yangını! Yangının çıktığı işyeri kullanılamaz hale geldi!
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Maltepe’de İşyeri Yangını! Yangının Çıktığı İşyeri Kül Oldu!

Maltepe’de işyerinde çıkan yangın olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerinden gelen bilgilere göre, Küçükyalı Mahallesi Gökçe Sokakta bulunan hurdacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kısa bir sürede çıkan yangın işyerinin her tarafına yayıldı.

Yangın sırasında işyerinin etrafında bulunan bazı araçlar etraftaki vatandaşların da yardımıyla çalıştırılarak ve itilerek yangın yerinden uzaklaştırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın sırasında çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü.

Yapılan müdahalelere rağmen yangının her yere yayılmasından dolayı işyeri artık kullanılamaz hale geldi.

İşte Maltepe’deki işyeri yangınından  bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:56
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İStanbul Maltepe İşyeri Yangınıİstanbul MaltepeYangın
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