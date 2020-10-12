Maltepe'de cinayet şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Maltepe’de bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Ekim günü Cevizli Mahallesi’nde evinin önüne aracını park ettiği esnada İ.U.’nun motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Olay yeri çevresindeki görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğu olayda maktulün eşi markette kasiyerlik yaptığını ve iş çıkışında eşinin kendisini alıp araçla geldikleri sırada motosikletli kişinin eşine 2 el ateş açıp kaçtığını anlattı.

Yapılan çalışmaların sonucunda 10 Ekim günü şüpheli Sercan M. Kartal’da yakayı ele verdi. Sercan M.’nin evinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve 77 fişeğe el konulurken, şüphelinin A.U.’ya ilgi duyduğu içini işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.