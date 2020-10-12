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Maltepe'de cinayet şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Maltepe'de bir kişiyi öldürdüğü şüphesiyle aranan Sercan M. (36), Kartal'da yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 20:54
Maltepe'de cinayet şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Maltepe’de bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Ekim günü Cevizli Mahallesi’nde evinin önüne aracını park ettiği esnada İ.U.’nun motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Olay yeri çevresindeki görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğu olayda maktulün eşi markette kasiyerlik yaptığını ve iş çıkışında eşinin kendisini alıp araçla geldikleri sırada motosikletli kişinin eşine 2 el ateş açıp kaçtığını anlattı.


Yapılan çalışmaların sonucunda 10 Ekim günü şüpheli Sercan M. Kartal’da yakayı ele verdi. Sercan M.’nin evinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve 77 fişeğe el konulurken, şüphelinin A.U.’ya ilgi duyduğu için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 20:54
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IstanbulSon Dakika3. SayfaCinayet
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