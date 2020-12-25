Malkara ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini darp eden damat serbest bırakıldı

’daları tarafından 2 kişininedildiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine giden E.G. isimli kişi kayınpederi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın şiddetinin artmasının ardından E.G isimli damat kayınpederi Mümin ve kayınvalidesi Emine Güngül’ü dart etti.

Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mümin ve Emine Güngül’ü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri E.G isimli damadı gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerin ardından damat serbest bırakıldı.