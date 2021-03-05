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Malcolm X'in büyüdüğü ev ABD Ulusal Tarihi Yapılar listesine girdi

Amerika'da bulunan ırk sorunlarına eğilen, İslam dinini tanıtan insan hakları savunucusu Malcolm X'in büyüdüğü Boston'da bulunan ev ABD tarafından Ulusal Tarihi Yapılar Listesine alındı.

05 Mart 2021 Cuma 00:35
Malcolm X'in büyüdüğü ev ABD Ulusal Tarihi Yapılar listesine girdi
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Uzun yıllar boyunca Amerika’da bulunan ırk sorunlarının çözümü için mücadeleler veren Malcolm X’in büyüdüğü ev Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tarihi Yapılar Listesi’ne alındı.

Siyahi Müslüman insan hakları savunucusu bir lider olan Malcolm X’in büyüdüğü Boston’da bulunan iki katlı ev ABD tarafından Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tarihi Yapılar Listesine alındı. Uzun süredir boş bulunan evin eğitimde siyahilerin tarihinde kullanılabileceğini ve bazı etkinliklere ev sahipliği yapabileceği de belirtildi.

Malcolm X kimdir?

1925 yılında dünyaya gelen Malcolm X, annesiz ve babasız zor bir çocukluk geçirmiştir. 21 yaşında hırsızlık nedeni ile hapse giren Malcolm X, bu süreçte İslam Milleti lideri olan Elijah Muhammed’in hareketine dahil olmuştur. Fikir ayrılıkları sebebi ile buradan ayrılan X, insan haklarını savunmuş bir liderdir. Amerika’da ırk sorunlarını çözmeye çalışmış ve İslam dinini tanıtmıştı. 1965 yılında bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmiştir.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:35
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Anahtar Kelimeler:
MalcolmxEvi
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