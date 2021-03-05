Malcolm X'in büyüdüğü ev ABD Ulusal Tarihi Yapılar listesine girdi

Uzun yıllar boyunca Amerika’da bulunan ırk sorunlarının çözümü için mücadeleler veren Malcolm X’in büyüdüğü ev Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tarihi Yapılar Listesi’ne alındı.

Siyahi Müslüman insan hakları savunucusu bir lider olan Malcolm X’in büyüdüğü Boston’da bulunan iki katlı ev ABD tarafından Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tarihi Yapılar Listesine alındı. Uzun süredir boş bulunann eğitimde siyahilerin tarihinde kullanılabileceğini ve bazı etkinliklere ev sahipliği yapabileceği de belirtildi.

Malcolm X kimdir?

1925 yılında dünyaya gelen Malcolm X, annesiz ve babasız zor bir çocukluk geçirmiştir. 21 yaşında hırsızlık nedeni ile hapse giren Malcolm X, bu süreçte İslam Milleti lideri olan Elijah Muhammed’in hareketine dahil olmuştur. Fikir ayrılıkları sebebi ile buradan ayrılan X, insan haklarını savunmuş bir liderdir. Amerika’da ırk sorunlarını çözmeye çalışmış ve İslam dinini tanıtmıştı. 1965 yılında bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmiştir.