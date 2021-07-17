Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Temmuz’da il genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışma sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olaraklar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 gram kokain, 183 gram bonzai, 123 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda yakalanan 12 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.