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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine karşı çalışma başlatıldı. Narkotik Şube ekiplerince şehir genelinde başlatılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişinin tutuklandığı bildirildi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:46
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı
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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Temmuz’da il genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışma sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 gram kokain, 183 gram bonzai, 123 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda yakalanan 12 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.


Son Güncelleme: 17.07.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
OperasyonUyuşturucuMalatya
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