Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı

Malatya İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda tarihi eşyanın ele geçirildiği açıklanırken 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonlar sonrasında 123 parça eser ele geçirilirken 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulama işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde alınan ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonlarda 12 gümüş sikke ele geçirilirken aynı zamanda 2 tarihi eser yüzük ve 1 tarihi eser niteliği taşıyan obje yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı bilgisi verilirken gözaltına alınan şahısların isimleri kamuoyu ile paylaşılmadı.