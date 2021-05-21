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Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Açıklamalarda 2 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken şahısların isimleri paylaşılmadı.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:46
Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı
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Malatya İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda tarihi eşyanın ele geçirildiği açıklanırken 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonlar sonrasında 123 parça eser ele geçirilirken 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulama işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde alınan ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonlarda 12 gümüş sikke ele geçirilirken aynı zamanda 2 tarihi eser yüzük ve 1 tarihi eser niteliği taşıyan obje yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı bilgisi verilirken gözaltına alınan şahısların isimleri kamuoyu ile paylaşılmadı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaJandarmaTarihi EserKaçakçılıkOperasyon2 Gözaltı
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