Malatya'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 kişiden 15'i tutuklandı!

Malatya polisi suç işlemek amaçlı örgüt kurmaya çalışan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalar sonucunda 21 tabanca, 14 pompalı ve otomatik tüfeğe el konuldu. Şüphelilerin aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaları bulunan sözde ‘suç örgütü lideri’ Kürşat Demez’in de içlerinde bulunduğu 16 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 16 şüpheli şahıs emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte şüphelilerin emniyetteki bazı görüntüleri;