Malatya'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti!

Malatya’da şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olay Malatya’nın Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Bülent Özdemir (60) duş almak için girdiği banyoda şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlendi.

Uzun süre banyoda kalan Özdemir için ailesi endişelenirken içeri girdiklerinde Özdemir’in yerde baygın bir şekilde yattığı belirtildi. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine 112 acil ekipleri gönderildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Bülent Özdemir’i hastaneye sevk etti. Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan Özdemir’e oksijen desteği sağlanmasına karşın Özdemir hayatını kaybetti.