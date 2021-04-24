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Malatya’da silahlı kavga! 8 silah ele geçirildi!

Malatya’da iki taraf arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgada toplam 8 silaha el konuldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 05:51
Malatya’da silahlı kavga! 8 silah ele geçirildi!
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Özalper Mahallesi’nde akşam saatlerinde iki taraf birbiriyle çatıştı. Kavganın büyümesi ile silahlı kavgaya dönüşen durum çevreye dehşet saçtı. Çevre sakinlerinin polisi aramalarının üzerine mahalleye birçok polis ekibi sevk edildi. Kavga’da kaç kişi olduğu henüz kesin olarak bilinmemekteyken, 9 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden uzaklaşan 4 kişi ileriki mahallelerde tespit edilerek gözaltına alındı. Kavgada yer alan kişilerin üzerinden toplam 8 silah ele geçirildi. Kavga sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Soruşturmalar devam etmekte.




Son Güncelleme: 24.04.2021 05:51
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSilahlı KavgaYeşilyurtÖzalper Mahallesi
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