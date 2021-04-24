Malatya’da silahlı kavga! 8 silah ele geçirildi!

’nınilçesinde bulunan’nde akşam saatlerinde iki taraf birbiriyle çatıştı. Kavganın büyümesi ileya dönüşen durum çevreye dehşet saçtı. Çevre sakinlerinin polisi aramalarının üzerine mahalleye birçok polis ekibi sevk edildi. Kavga’da kaç kişi olduğu henüz kesin olarak bilinmemekteyken, 9 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden uzaklaşan 4 kişi ileriki mahallelerde tespit edilerek gözaltına alındı. Kavgada yer alan kişilerin üzerinden toplam 8 silah ele geçirildi. Kavga sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Soruşturmalar devam etmekte.