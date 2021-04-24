Malatya’da silahlı kavga! 8 silah ele geçirildi!

24 Nisan 2021 Cumartesi 05:51
Malatya
’nın Yeşilyurt
ilçesinde bulunan Özalper Mahallesi
’nde akşam saatlerinde iki taraf birbiriyle çatıştı. Kavganın büyümesi ile silahlı kavga
ya dönüşen durum çevreye dehşet saçtı. Çevre sakinlerinin polisi aramalarının üzerine mahalleye birçok polis ekibi sevk edildi. Kavga’da kaç kişi olduğu henüz kesin olarak bilinmemekteyken, 9 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden uzaklaşan 4 kişi ileriki mahallelerde tespit edilerek gözaltına alındı. Kavgada yer alan kişilerin üzerinden toplam 8 silah ele geçirildi. Kavga sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Soruşturmalar devam etmekte.
Son Güncelleme: 24.04.2021 05:51
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