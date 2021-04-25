Malatya’da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı!

25 Nisan 2021 Pazar 17:05
Malatya
’nın Kale
ilçesinde bugün gerçekleşen kaza
da otomobil ile traktör çarpıştı. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden sürücülerin zamanında duramamalarıyla birlikte gerçekleşen kaza sonucu birçok kişi yaralandı. Kaza sırasında traktörde ve otomobilde sürücü koltuğunda oturan kişiler yaralandı. Ayriyeten traktörde seyahat etmekte olan bir kişi daha kaza sonucu yaralandı. Yaralanan 3 kişi acilen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:05
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