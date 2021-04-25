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Malatya’da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı!

Malatya’da bir otomobil ile traktör hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

25 Nisan 2021 Pazar 17:05
Malatya’da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı!
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Malatya’nın Kale ilçesinde bugün gerçekleşen kazada otomobil ile traktör çarpıştı. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden sürücülerin zamanında duramamalarıyla birlikte gerçekleşen kaza sonucu birçok kişi yaralandı. Kaza sırasında traktörde ve otomobilde sürücü koltuğunda oturan kişiler yaralandı. Ayriyeten traktörde seyahat etmekte olan bir kişi daha kaza sonucu yaralandı. Yaralanan 3 kişi acilen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaKale
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