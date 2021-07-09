İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...

Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Malatya’da korkunç kaza. Akçadağ ilçesinde minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunan 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

09 Temmuz 2021 Cuma 17:37
Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı
Takip Et:

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir minibüs şarampole yuvarlandı. Malatya Kayseri karayolu üzerinde Darende’den Malatya’ya doğru giden hareket halindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan minibüs şarampole yuvarlanarak durabildi.

Minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralıları en yakın hastanelere sevk etti. Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 09.07.2021 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaMinibüsMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi

Popüler Haberler

10 11 Temmuz hafta sonu sınav var mı, DGS sınavı bu hafta mı?
2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı
Saat anlamları nelerdir? Çift ve ters saatler neyi ifade ediyor?
TRT Mahrem belgeseli oyuncuları kimlerdir?
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Süt parası için nereye başvurulur? 2021 Süt parası kaç ay verilir?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı TRT Spor dizi, film ve programları
Instagramda keşfete düşmek için kullanılan yöntemler rehberi
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Rüyada ekmek alma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.