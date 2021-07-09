Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

’nın Akçadağ ilçesinde birşarampole yuvarlandı. Malatya Kayseri karayolu üzerinde Darende’den Malatya’ya doğru giden hareket halindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan minibüs şarampole yuvarlanarak durabildi.

Minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralıları en yakın hastanelere sevk etti. Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.