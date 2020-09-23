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Malatya'da koronavirüs vakaları alarm veriyor

Koronavirüs ile mücadele sürerken bazı özellikle bazı illerde görülen vaka sayıları alarm veriyor. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada artık kalabalıkların önüne geçebilmek için camilerden anons yapıldığını duyurdu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:06
Malatya'da koronavirüs vakaları alarm veriyor
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Salgın hastalık koronavirüs ile mücadele her alanda sürerken vaka alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen vaka sayılarında ki artışın önüne geçilemiyor. Özellikle bazı illerde ki vaka sayılarında görülen artış korkutmaya başladı. Bu illerde biriside Malatya.

Kente alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen vaka sayılarında artışın önüne geçilemiyor.Kentte yapılan denetimelere Vali Aydın Baruş bizzat başkanlık yaptı. Kent merkezinde ekipler ile birlikte inceleme yapan Vali Baruş, cafe,restaurant vb gibi yerlerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını titizlikle değerlendir.

Vali Baruş denetimlerin yapıldığı yerlerde bulunan iş yeri sahibi ve vatandaşları tek tek uyardı ve denetimlerin devamlı süreceğinin altını özellikle çizdi. Ayrıca hala tedbir ve önlemler konusunda hala eksiliği olan esnafların olduğuna dikkat çekti.


Açıklamalarını sürdüren Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte oluşan insan topluluklarının önüne geçebilmek için polis ve jandarma ekiplerinin hoparlörler ile devamlı duyuru yaptığını hatta bazen cami hoparlörlerinden de duyularının yapıldığını açıkladı. Vatandaşların bu duyuralara dikkat etmesini istedi.

Vali Baruş,yaşanan illet hastalığın genç veya yaşlı ayırmadığını, hastanelerde şuanda genç entübe hastaların olduğunu açıkladı ve gençlerin gereksiz kalabalık oluşturmaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Baruş denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen ve kurallara uymayan işyeri sahibi ve vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını söyledi.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Malatya ValiliğiKoronavirüsKoronavirüs Vakaları
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