Malatya'da kız kaçırma davası yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı!

Malatya’da Husumetli İki Aile Arasında Kavga Çıkması Sonucu 3 Kişi Bıçakla Yaralandı!

Malatya’da iki aile arasında çıkan tartışmadan kaynaklanan kavga nedeniyle bıçaklar çekildi!

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma davasından kaynaklı bıçaklı kavga yaşandı.

Çıkan kavga sonucu yaralanan M.A, O.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldılar. Olayın çıktığı bölgede güvenlik önlemleri alan Polis ekipleri, kavgaya karışan kişi ve kişileri bulmak için araştırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İşte kavganın yaşandı bölgeden görüntüler;