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Malatya'da kız kaçırma davası yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı!

Malatya'da iki aile arasında yaşanan kız kaçırma husumetinin son bulması için bir araya gelen aileler barışmak için geldikleri yerde tartışarak kavga ettiler. Çıkan kavga sonucunda bıçaklar çekildi ve 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay hakkında incelemelerine devam ediyor.

15 Ocak 2021 Cuma 22:00
Malatya'da kız kaçırma davası yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı!
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Malatya’da Husumetli İki Aile Arasında Kavga Çıkması Sonucu 3 Kişi Bıçakla Yaralandı!

Malatya’da iki aile arasında çıkan tartışmadan kaynaklanan kavga nedeniyle bıçaklar çekildi!

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma davasından kaynaklı bıçaklı kavga yaşandı. 

Çıkan kavga sonucu yaralanan  M.A, O.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldılar. Olayın çıktığı bölgede güvenlik önlemleri alan Polis ekipleri, kavgaya karışan kişi ve kişileri bulmak için araştırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İşte kavganın yaşandı bölgeden görüntüler;



Son Güncelleme: 15.01.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Malatya Bıçaklı KavgaMalatyaKavga
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