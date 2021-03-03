Malatya’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

03 Mart 2021 Çarşamba 22:53
Malatya
’da uyuşturucu kullanımının ve dağıtımının önüne geçilebilmesi için yürütülen operasyonlar devam etmekte. Malatya’nın güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu
sonucunda 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şubesi tarafından alınan ihbarlar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 1239 uyuşturucu hapa el konuldu. 2 zanlı uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Son Güncelleme: 03.03.2021 22:53
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