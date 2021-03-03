Malatya’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

’da uyuşturucu kullanımının ve dağıtımının önüne geçilebilmesi için yürütülen operasyonlar devam etmekte. Malatya’nın güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilensonucunda 2 kişi yakalandı. İl Emniyet MüdürlüğüŞubesi tarafından alınan ihbarlar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 1239 uyuşturucu hapa el konuldu. 2 zanlı uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle tutuklandı.