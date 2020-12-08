Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucunda 5 askerin yaralandığı açıklamaları sonrasında vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Açıklamalarda herhangi bir can kaybının olmaması mutlu ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kazada araçta bulunan 5 asker yaralanırken, yaralı askerler İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Açıklamalarda yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:26