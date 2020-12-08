Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucunda 5 askerin yaralandığı açıklamaları sonrasında vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Açıklamalarda herhangi bir can kaybının olmaması mutlu ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Malatya adliyesine gitmek üzere Doğanyol ilçe Jandarma Komutanlığından yola çıkan, şoför askerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı.

Kazada araçta bulunan 5 asker yaralanırken, yaralı askerler İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Açıklamalarda yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.