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Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinden yola çıkan askeri araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeni ile yan yattı. Araçta bulunan 5 asker yaralanırken askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

08 Aralık 2020 Salı 15:26
Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
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Malatya’nın Doğanyol ilçesinde askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucunda 5 askerin yaralandığı açıklamaları sonrasında vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Açıklamalarda herhangi bir can kaybının olmaması mutlu ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Malatya adliyesine gitmek üzere Doğanyol ilçe Jandarma Komutanlığından yola çıkan askeri araç, şoför askerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı.

Kazada araçta bulunan 5 asker yaralanırken, yaralı askerler İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Açıklamalarda yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:26
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MalatyaDoğanyolAskeri AraçDevrildi5 Yaralı
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