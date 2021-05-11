Malatya TSO İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı

“İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz”

Mescidi Aksa’da sivil ve savunmasız olan Filistinlilere karşı uygulanan saldırganlığı kınayan MBaşkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Katil'in Mescidi Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur.TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrailnia davet ediyoruz” ifadeleri ile tepkisini ortaya koydu.

Yaptığı yazılı açıklama ile Filistinlilere karşı yapılan saldırgan eylemleri kınadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Terör Devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'daki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, Gazze ile Mescidi Aksa’ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği haksız ve hukuksuz saldırılar, Gazze’de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılar ile yerleşim yerlerinin Filistinlilerden zorla alınması insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Saldırılarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Katil İsrail'in Mescidi Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Elbette bu zorbalığın bedeli ağır olacaktır. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz” dedi.