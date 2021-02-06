Malatya ile Sivas arasındaki dev proje bugün hizmete giriyor!

Malatya-Sivas arasında inşaası tamamlanan Tohma Köprüsü, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. Karakaya Baraj Gölü'nün üzerinde yapımı tamamlanan ve toplam uzunluğu 517,5 metre olan yeni Tohma Köprüsünden geçişler sürücülere konforlu bir ulaşım imkanı sağlamasının yanı sıra yakıttan ve zamandan da tasarruf imkanı sunacak.

İlleri mühendislik teknikleri ile yapılan Tohma Köprüsünün açılışına Balkan Erdoğan video konfeeans sistemi ile bağlanması planlanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Malatya'da gerçekleşen törene bizzat iştirak edeceği belirtildi.

Son olarak yapılan Osmangazi Köprüsü'nden sonra aynı sistemin kullanılarak inşaası tamamlanan Tohma köprüsünün temeli 2018 yılında yine Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı. Uzunluğu 517,5 metre, yüksekliği ise 21 metre olan köprünün genişliği 16 metre olarak ayarlandı. Köprünün yapımında yaklaşık 12 bin metreküp beton kullanılırken ayrıca 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 metre fore kazıkların kullanıldığı öğrenildi.

Köprünün inşaatından kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişlerin toplam 3 metre yükseklikte yapıldığı belirtilirken bir çok dünya ülkesinde uygulanan 'itme sürme yöntemi' ile köprü ekseninin inşaasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gerçekleştirilecek olan ulaşımı Malatya ili üzerinden Karadeniz'e bağlaması planlanan köprünün Hekimhan-Sivas hattını da kuzey ve güney olmak üzere bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacağı amaçlandı.