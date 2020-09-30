Malatya' da esnaf yürürken yerde bulduğu 16 bin Türk Lirasını sahibine teslim etti

Malatya’ nın Doğanşehir ilçesinde esnaflık yapmakta olan Fikret Bozan iş yerine giderken yerde bir deste para buldu. Çevresinden geçen insanlara paranızı kaybettiniz mi diye sorular soran Bozan kimsenin kaybettim dememesi nedeniyle bulduğu parayı ilçeye bağlı Emniyet Müdürlüğüne götürdü ve polise verdi. Polis ekipleri ise parayı gerçek sahibi olan Turan Ürkmez’ e teslim etti. Fikret Bozan Anadolu Ajansı muhabirine “Etrafımda çok insan vardı, bende başkası almasın diye kasaya attım. Tekrar parayı bulduğum yere döndüm ve etrafımdan geçenlere para kaybettiniz mi diye sordum fakat kimse parayı sahiplenmedi. Bende parayı alıp Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne verdim.” dedi.

Paranın gerçek sahibi olan Turan Ürkmez ise “16 bin Türk Lirasını çektikten sonra nalbur ve marketten alışveriş yaptım ve park ettiğim traktörle eve döndüm, traktörden inerken gömleğimin açıldığını ve çektiğim paranın düştüğünü fark ettim. Ardından polise giderek paramı kaybettiğimi söyledim. Sağ olsun Fikret Bozan parayı bulduktan sonra polise teslim etmiş. Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.