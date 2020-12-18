Mal varlığı dondurma yasa tasarısı Meclis'te!

Kara para aklamak ve teröre finansman desteği sağlamanın önüne geçmek için intenetten izinsiz para toplama ve mal varlığı edinme olaylarına engel olmak için TBMM’ye yasa teklifi sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kararın çıkmasından sonra 5 gün içerisinde tedbirlerin alınabileceği açıklandı.
İntenetten izinsiz para toplayan kişilere 200 bin TL para cezası kesilmesi gündemde yer alırken, terör örgütlerine finansman desteği sağlayan kişilerin mal varlıklarının dondurulması, halka açık olmayan şirketlerde yapılan hamili paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşlarına bildirilmesi zorunlu hale getiriliyor.
44 maddeden oluşan bu yasa teklifi kabul edildiği takdirde Yargıtay tarafından terör örgütü olduğu kesinleşen oluşumlara yardım yaptığı kesinleşen kişi veya firmaların mal varlıkları doldurulabilecek.