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Mal varlığı dondurma yasa tasarısı Meclis'te!

AKP tarafından meclise sunulan yasa tasarısına göre Cumhurbaşkanı mal varlığı dondurma yetkisine sahip olabilecek. Tasarı kapsamında terör örgütlerine yardım yaptığı belirlenen kişi veya firmaların mal varlıkları dondurulabilecek.

18 Aralık 2020 Cuma 15:07
Mal varlığı dondurma yasa tasarısı Meclis'te!
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Kara para aklamak ve teröre finansman desteği sağlamanın önüne geçmek için intenetten izinsiz para toplama ve mal varlığı edinme olaylarına engel olmak için TBMM’ye yasa teklifi sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kararın çıkmasından sonra 5 gün içerisinde tedbirlerin alınabileceği açıklandı.

TBMM’ye sunulan yasa tasarısı içerisinde intenet üzerinden izin almadan yapılan tüm yardım kampanyaları kapsama alınıyor. Buna göre izin almadan yardım toplayan kişilere 200 bin TL para cezası kesilmesi kesinleşirken para toplama yardımlarının MKK’ya bildirilmesi zorunlu hale gelecek.

İntenetten izinsiz para toplayan kişilere 200 bin TL para cezası kesilmesi gündemde yer alırken, terör örgütlerine finansman desteği sağlayan kişilerin mal varlıklarının dondurulması, halka açık olmayan şirketlerde yapılan hamili paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşlarına bildirilmesi zorunlu hale getiriliyor.

44 maddeden oluşan bu yasa teklifi kabul edildiği takdirde Yargıtay tarafından terör örgütü olduğu kesinleşen oluşumlara yardım yaptığı kesinleşen kişi veya firmaların mal varlıkları doldurulabilecek.



Son Güncelleme: 18.12.2020 15:07
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Anahtar Kelimeler:
YetkiCumhurbaşkanıMal VarlığıYas AtasarısıAKP
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