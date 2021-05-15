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Maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmek istedi! Zalim patrona 19 yıl hapis istendi

Yeni işe aldığı kadına tecavüz etmek isteyen zorba patron hakkında dava açıldı. Maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmek istedi! Zalim patrona 19 yıl hapis istendi. Mağdur kadın maket bıçağının sesini unutamadığını söylüyor. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:59
Maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmek istedi! Zalim patrona 19 yıl hapis istendi
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Yaklaşık iki hafta önce işe başlayan H.Ç.’yi (22) maket bıçağıyla korkutarak tecavüz etmek isteyen Onur Ateş (29) hakkında 19 seneye kadar hapis istemi ile dava açıldı. Gece 01.00-04.00 arasında alıkonulan H.Ç., maket bıçağı sesi duyunca ürperdiğini söyledi.

İlk duruşması Haziran ayında Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava dosyasına konu olan olay geçtiğimiz 14 Aralık tarihinde meydana geldi.

İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri ile uğraşan Onur Ateş, olay yaşanmadan 11 gün önce, yeni mezun H.Ç.’yi işe aldı. Ateş, Gaziantep’te önemli bir iş fırsatı olduğunu söyleyerek H.Ç.’ye beraber gidebileceklerini söyledi. Mağdur kadın mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklife olumlu yanıt verdi.

13 Aralık tarihinde saat 19.30 civarında Ateş, H.Ç.’yi evinden aldı. İkili bir süre çalışıp ofise geldi. Ateş, bilgisayardaki virüs sebebiyle işlerin kaybolduğunu söyleyerek, birazdan yola çıkacaklarını belirtti. Fakat Gaziantep işini oyalamak için söylediği ilerleyen saatlerde belli oldu. İkili saat 01.00’e kadar, Ateş’in söylediği dosyaları hazırladı. H.Ç. ofisten çıkacaklarını düşünerek mutfağı toplamak istedi.

Maket bıçağını çıkardı

Ateş mutfağa gelerek H.Ç. tezgahı toplarken ona arkadan saldırdı. Mağdurun ağzını kapatarak cebindeki maket bıçağını çıkardı. Boğazına dayadı. Uzun çabalar sonucu H.Ç., Ateş’in elinden kurtuldu. Fakat Ateş, maket bıçağı ile hem H.Ç.’ye hem de kendisine zarar vereceğini söyledi.

Yerde nefessiz bıraktı

Ateş, kameranın görmediği mutfakta H.Ç.’nin çıkmasını yaklaşık 2 saat engelledi. Daha sonra cinsel saldırıda bulundu. Kadının ağzını kapatarak üstündeki kıyafetleri çıkarmaya başladı. H.Ç.’nin nefes almadığını gören zanlı panikledi. Bu andan sonra eylemlerine devam etmedi.

19 yıl hapis istendi

Olayın yaşandığı gecenin sabahında mağdur kadın direkt karakola gitti. Yapılan şikayet üzerinde Ateş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık talimatı ile oluşturulan bilirkişi raporuna göre, Ç.’nin ifadesinde anlattıklarını doğruladı. Ateş için ‘’Basit cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden al koyma’’ suçlarından 7 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmış oldu.

Para istediğini söyledi

Ateş, Ç.’ye yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti. Çalışanı ile ofiste çalıştıklarını ancak aniden yanlışlıkla kendisine çarptığını belirtti. Ateş, Ç.’nin kendisinden 12.000 TL para almak istediğini söyleyerek tehdit edildiğini, mesajların eşine atıldığını belirtti.

Öldürmesin diye yalvardım

İkili arasında, olayın birkaç saat sonrasında geçen WhatsApp yazışmaları da dosyaya dahil edildi. Yazışmalarda H.Ç., Ateş’e 21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldığını, kendisinin masum olduğunu söyleyerek hesap soruyor.

H.Ç., üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden kurtulamadığını söyledi. Ateş’e kendisini öldürmemesi için saatlerce yalvardığını belirterek maket bıçağı sesini unutamadığını söylüyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 08:59
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Anahtar Kelimeler:
Maket BıçağıTecavüz
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