İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Mahkemeden o maganda için tutuklama kararı

Geçtiğimiz İstanbul'da çakarlı aracıyla birlikte terör estiren ve bir araç sürücüsünü bıçakla yaralayan saldırgan mahkeme tarafından tutuklandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:36
Mahkemeden o maganda için tutuklama kararı
Takip Et:

Trafikte maganda terörü devam ediyor.

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Muhammet Enes Uysal isimli şahıs çakarlı aracı ile yolda seyir halinde ilerken Dadaş Aras'ın sürücüsü olduğu aracın önüne geçti ve aşağı inen Uysal , Aras ile tartışarak onu 5 - 6 kez bıçakla yaralayıp kayıplara karışmıştı.

Dadaş Aras isimli vatandaş tüm olup biteni kamera ile kayda almış ve saldırgan  'Polise versen ne olacak'  diyerek tehditler savurmuştu. 


Aras'a tehditler savuran trafik magandası Muhammet Enes Uysal bugün polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında yakalandı.

Mahkeme karşısına çıkarılan Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Uysal'ın suç dosyası'da kabarık çıktı.

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 17:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trafik TerörüMuhammet Enes Uysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık milli savunma üniversitesi sınav sonuçlarını açıkladı
Bakanlık milli savunma üniversitesi sınav sonuçlarını açıkladı
81 il genelinde bugün koronavirüs denetimi yapılacak!
81 il genelinde bugün koronavirüs denetimi yapılacak!
Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti
Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti
Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi ölü,6 kişi yaralı
Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi ölü,6 kişi yaralı
Bugün bin 217 kişi korona virüs hastalığına yakalandı! Bakan Koca günün korona virüs tablosunu paylaştı
Bugün bin 217 kişi korona virüs hastalığına yakalandı! Bakan Koca günün korona virüs tablosunu paylaştı
İstanbul'da trafik ortasında dehşet yaşadı! Çakarlı arabalı kişi tarafından yol ortasında bıçaklandı
İstanbul'da trafik ortasında dehşet yaşadı! Çakarlı arabalı kişi tarafından yol ortasında bıçaklandı

Popüler Haberler

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Aviva Sigorta Bireysel Emeklilik başvurusu ve sorgulama işlemleri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler hurafeler! Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Kuaförüm Sensin yeni juri Muammer Ketenci kimdir?
Netlifx Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları ve fragmanı
Bilgisayardan WhatsApp nasıl açılır? WhatsApp Web giriş işlemleri
Rüyada turşu yemek ne demektir? Rüyada turşu görmek ve yapmanın anlamı ve tabiri
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.