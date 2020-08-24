Mahkemeden o maganda için tutuklama kararı

Trafikte maganda terörü devam ediyor.

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Muhammet Enes Uysal isimli şahıs çakarlı aracı ile yolda seyir halinde ilerken Dadaş Aras'ın sürücüsü olduğu aracın önüne geçti ve aşağı inen Uysal , Aras ile tartışarak onu 5 - 6 kez bıçakla yaralayıp kayıplara karışmıştı.

Dadaş Aras isimli vatandaş tüm olup biteni kamera ile kayda almış ve saldırgan 'Polise versen ne olacak' diyerek tehditler savurmuştu.

Aras'a tehditler savuran trafik magandası Muhammet Enes Uysal bugün polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında yakalandı.

Mahkeme karşısına çıkarılan Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Uysal'ın suç dosyası'da kabarık çıktı.