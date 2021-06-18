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Mahkeme, Berkin Elvan davası hakkında son kararı verdi!

Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden berkin Elvan'ın ölümünden sorumlu polis memuru F.D. hakkında mahkeme kararını verdi. F.D., yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

18 Haziran 2021 Cuma 17:12
Mahkeme, Berkin Elvan davası hakkında son kararı verdi!
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Gezi Parkı'nda düzenlenen gösterilerde Okmeydanı'nda çıkan olaylar sırasında başına gaz kapsül gelen ve 269 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan hakkında açılan davada karar duruşması yapıldı.

16 Haziran 2013 yılında meydana gelen olaylar sonrasında açılan dava Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünden sorumlu olarak yargılanan polis memuru F.D., 'olası kasıtla adam öldürme' suçlamasından dolayı 16 yıl 8 ay hapis cezası alırken sanığın yurt dışına çıkmasına yasak getirildi ve sanık hakkında adli kontrol hükmünün de uygulanmasına karar verildi.


Son Güncelleme: 18.06.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Berkin ElvanMahkemeKararGezi Parkı
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