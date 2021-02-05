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Mahkeme başkanı uyardı! “Burası evlilik programı değil!

Çorum’da gerçekleşen olayda eşini birçok yerinden bıçaklayan Adil A. (51) Eşini ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuklu sanık mahkeme salonunda pişman olduğunu söylemesi üzerine tanıklar gergin anlar yaşadı. Olay üzerine mahkeme salonunda kavga eden aile Mahkeme başkanını kızdırdı.

05 Şubat 2021 Cuma 14:11
Mahkeme başkanı uyardı! “Burası evlilik programı değil!
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Çorum’da gerçekleşen olayda eşini birçok yerinden bıçaklayan Adil A. (51) Eşini ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuklu sanık mahkeme salonunda pişman olduğunu söyledi. Yalan ifade verdiğine dair sinirlenen tanıklar mahkeme salonunda kavga etti. Çorum Gülabibey mahallesinde meydana gelen olayda evli çiftin tartışma sonucu kötü bitti. Cani koca eşi Evrim A. (41) mutfaktan aldığı keskin bıçak ile kanında ve sırtından bıçaklayan koca Adil A. (51) komşularının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından tutuklandı. Ağır yaralanan kadın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tutuklanarak cezaevine götürülen koca yargılanma sürecini bekledi.

Mahkeme başkanı uyardı!

 Mahkeme günü gelen Adil A. pişman olduğunu dile getirdi. Evrim A.’nın akrabaları ve olaya tanık olan vatandaşlar ise Adil A. tepki gösterdi. Gerçekleri söylemediği üzerine gerginlik çıkan salonda Mahkeme başkanı: “Sessiz olun, burayı televizyonlardaki evlilik programlarına çevirdiniz. Boşanma davası görmüyoruz. Burası ağır ceza mahkeme solonu salonu” diyerek uyarılarda bulundu.

 Adil A. son konuşmasında bunalıma girdiğini ve pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise cani koca için tutukluluk halinin devam etmesini onaylayarak duruşmayı başka tarihe erteledi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
çorumBıçakKavgaMahkeme
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