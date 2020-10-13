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Magnum Porsche çekiliş sonuçları belli oldu! Porsche Cayman kazanan talihliler açıklandı

Algida Magnum Porsche Cayman çekiliş sonuçları açıklandı. Magnum çubuklarındaki şifrelerini gönderen ve Porsche Cayman kazanan talihlilerin isimleri belli oldu.

13 Ekim 2020 Salı 18:10
Magnum Porsche çekiliş sonuçları belli oldu! Porsche Cayman kazanan talihliler açıklandı
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Algida Magnum çekiliş sonuçları açıklandı. Her sene Magnum çubuklarındaki şifreler üzerinden yapılan çekilişlerde kazanan kişilere bu yıl Porsche Cayman verilecek. Porsche Cayman araçların sayısı 2 olarak belirlendi ve çekilişi kazanan iki kişiye Cayman veriliyor.

Porsche Cayman 1998cc 300hp 2019 Model aracı kazananların isimleri açıklandı. Güncel piyasa değeri 801 bin 966,89 TL olan aracı kazanan iki talihli belli oldu.

2020 Magnum Porshe Cayman Çekiliş Sonuçları

2020 yılı Magnum Porsche çekilişleri bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonunda kazanan asil ve yedek isimler açıklandı. Porsche Cayman kazanan kişilerin isimleri şu şekilde oluştu:

- 18541333- Murat Satılmış/Kastamonu


- 07711700- Emir Yiğit/İstanbul

Yedek kazananlar:

- 14021349- Sevgi Bozkurt/İstanbul

- 03093983- Hüseyin Coşkun/Karabük

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 18:10
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Anahtar Kelimeler:
MagnumPorsche Caymançekiliş
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